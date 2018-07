Ulkomaat

Ihmiset puhkesivat suosion­osoituksiin, kun viimeinenkin pelastettiin tulva­luolasta – Näin thaimaalaiset seli

Mae Sai

Viimeinen

Thaimaalaisen

Olin

helikopteri lensi juuri yli mediakeskuksen. Se laskeutui illan hämärässä Tham Luangin luolan edustalle.Samaan aikaan tuli tieto, että viimeinenkin luolassa loukussa ollut thaimaalaisen juniorijalkapallojoukkueen jäsen oli saatu ulos.Kun kopteri lensi ylitsemme, paikalla olleet kymmenet thaimaalaiset vapaaehtoistyöntekijät antoivat äänekkäät suosionosoitukset.Lienee turha erikseen mainita, että tunnelma pelastusoperaation ympärillä on tiistaina ollut iloinen. Vielä pari päivää sitten ilmeet olivat hyvin vakavia.Nyt ihmiset nauravat ja huikkailevat tervehdyksiä tuntemattomillekin. Ja erityisesti hymyilevät, siitähän Thaimaa on tunnettu.tehtävä on auttaa, jos toinen on pulassa. Näin paikalliset selittivät minulle valtavaa vapaaehtoisten joukkoa, joka on tehnyt työtä kellon ympäri Tham Luangin pelastusoperaatiossa.Siitä, toteutuuko tavoite aina käytännössä, voidaan olla montaa mieltä. Ihmisissä ja alueissa on eroa, tietenkin. Mutta eri puolilla Thaimaata varsin paljon oleilleena väitän, että sanomassa on vinha perä.Juuri nyt, kun kirjoitan tätä tekstiä parin kilometrin päässä luolasta, sarong-hameeseen pukeutunut mies tuli huolehtimaan minusta ja kahdesta saksalaiskollegastani, joiden kanssa uurastamme vierekkäin. Näytämme ehkä väsyneiltä, sillä mies tiedusteli, onko kaikki hyvin ja haluammeko vaikka käydä nukkumassa sisätiloissa. Kiitimme lämpimästi mutta vakuutimme, että jaksamme.12 vuotta sitten Thaimaassa ensimmäisen kerran elämässäni, kun raportoin kolmen viikon ajan tsunamista.Eräs nainen totesi Khao Lakissa tuolloin, että thaimaalaiset ovat onnellisia, kun maailmalla huomioidaan heidän tragediansa.Sama on ollut aistittavissa täällä Chiang Rain provinssin Mae Sain pitäjässä.En itsekään aivan ymmärrä, miten paljon poikien pelastaminen on kiinnostanut ihmisiä ympäri maailmaa näin valtavan paljon. Tänne Thaimaan ja Myanmarin rajan tuntumaan on saapunut sadoittain tiedotusvälineiden työntekijöitä joka puolelta Aasiaa, Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa.Mutta sen uskaltanen sanoa, että thaimaalaiset ovat onnellisia jokaisesta ihmisestä, joka jakaa heidän huolensa.Tämä on kerrankin uutistapahtuma, jonka lopussa aivan kaikilla on hyvä mieli ja kaikki ovat iloisia yhdessä. Katastrofi, jolla on onnellinen loppu.