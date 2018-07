Ulkomaat

Eurooppaan saapunut Trump sivalsi heti: ”Saksa on Venäjän vanki” – Seuraa suoraa lähetystä Naton kokouksesta

Bryssel

Yhdysvaltain

Huippukokouksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Naton

Varsinaista