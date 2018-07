Trump ja Putin saapuvat Suomeen todennäköisesti huipputurvallisilla jättikoneilla – 3d-malli esittelee Air Force Onen, Venäjän Iljušin-koneesta löytyy kuntosali

Ulkomaat

Trump ja Putin saapuvat Suomeen todennäköisesti huipputurvallisilla jättikoneilla – 3d-malli esittelee Air For

Kun





Putin nousee koneeseen Vnukovon lentoasemalta, joka sijaitsee Moskovan lähellä. Trumpin koneiden tukikohta on Marylandissa Andrewsin lentotukikohdassa. Sekä Venäjän että Yhdysvaltain hallinnolla on käytössään kymmeniä ilma-aluksia.



Vaikka presidenttien lentokoneet ovat virallisesti sotilaskoneita, ne ovat perusrungoltaan siviilikoneita. Esimerkiksi Cubana lentää Iljušineilla ja British Airways käyttää Boeingia.



Suomalaismatkustajatkin ovat siis saattaneet istua Trumpin ja Putinin koneita vastaavissa malleissa. Oheinen video kertoo tarkemmin, mistä koneet ovat tuttuja matkustajille:





Tutustutaan ensin Putinin erikoisvarusteltuun koneeseen:





Yleisimmin Putinin valtiovierailukäytössä on kuvan mukainen erikoisvarusteltu Iljušin IL-96-300PU. Putinilla on samaa mallia useita. Lisäksi ainakin kaksi uutta samanlaista on tilattu. Niistä ensimmäisen on kerrottu valmistuvan tässä kuussa. Koneiden tarkkaa arvoa on mahdotonta arvioida, mutta kyse lienee sadoista miljoonista euroista.



Putinin Iljušin eroaa siviilimallista muun muassa siinä, että presidentin koneella voi lentää pidemmälle tankkaamatta ja siinä on eri moottorit kuin siviilimallissa. Venäjän puolustusministeriön kontrolloima televisiokanava Zvezda kertoo, että koneen viestintäjärjestelmällä olisi mahdollista johtaa asevoimia jopa ydinsodan aikana.





Putinin koneista ei löydy paljoakaan virallisia tietoja, mutta harvoista julkaistuista kuvista päätellen koneiden sisustuksessa käytetään paljon valkoista, kultauksia ja ruskean eri sävyjä. Koristeornamentit ovat slaavilaistyylisiä.





Liikunnallinen Putin voi harjoitella myös lentäessään:





Kun Putin vieraili Turussa elokuussa 2005, hänen ykköskoneensa ei päässyt lentoon jarruvian vuoksi. Venäjän viranomaiset kertoivat myöhemmin Iljušin-koneiden jarruongelmista, jotka johtuivat valmistusvirheistä. Niiden takia jarrut saattoivat pettää kesken laskeutumisen.





Entäs Trumpin Air Force One?



”Yhtä Air Force Onea ei ole olemassa. Nimitys on presidenttiä kuljettavan USA:n sotilasilma-aluksen radiokutsu, kuten merivoimien ’Navy One’, merijalkaväen ’Marine One’ ja ilmavoimien ’Air Force One’, jos presidentti on kyydissä. Nimitys siis riippuu aselajista”, kertoo ilmailuasiantuntija Perttu Karivalo https://www.hs.fi/haku/?query=perttu+karivalo .





Yleisimmin presidentti käyttää kuitenkin Boeingiaan – tai Boeingeja, sillä samanlaisia on presidentin käytössä kaksi. Kyseiset 747-2G4B-koneet ovat vanhoja: ne tekivät ensilentonsa vuonna 1987, ja valtiolle ne luovutettiin vuonna 1990.



Koneet tunnetaan paremmin niiden ilmavoimien koodilla VC-25A. Jos sellainen on vierailukohteen lentokentälle liian suuri, Yhdysvalloista lähdetään pienemmällä lentokoneella.



Trumpin VC-25A voidaan tankata ilmassa. Se on suojattu sähkömagneettiselta pulssilta, jollainen voi syntyä esimerkiksi ydinpommin räjähtäessä korkealla ilmakehässä. Kone myös muuntuu komentokeskukseksi, josta Yhdysvaltain joukkoja voi johtaa.



Presidentin koneen tunnistaa helposti, sillä koneen kylkeen painettu näyttävästi ”United States of America”, Yhdysvaltain lippu ja presidentin sinetti.



Trumpin Boeingissa on tilaa 370 neliömetriä. Presidentillä on koneessa oma sviitti, ja hänen käytössään on muun muassa kokous- ja kylpyhuoneosasto.





Koneessa on aina lääkäri, ja yhdestä huoneesta voidaan hätätapauksessa muokata lääkinnällinen toimenpidehuone. Ruokahuoltoa pyöritetään kahdessa keittiössä, jotka pystyvät ruokkimaan kerrallaan sata ihmistä. Koneen jääkaapit eivät ole tavallisia kuluttajakaappeja vaan miljoonien arvoisia erikoisvalmisteisia kylmähuoneita. Niiden avulla ruokahuoltoon voidaan varautua kattavasti, sillä matkustajat on pystyttävä hätätilanteessa ruokkimaan jopa viikkoja.



Turvamääräysten mukaan matkustajat eivät saa liikkua istumapaikkaansa edemmäs Yhdysvaltain presidentin koneen ollessa ilmassa mutta peräosassa saa liikkua vapaasti.



Toisin sanoen: mitä korkeammalla arvojärjestyksessä matkustaja on, sitä edempänä hänen istumapaikkansa sijaitsee. Median edustajat istuvat koneen takaosassa. Media ei lennä koneessa ilmaiseksi, vaan kulut on korvattava valtiolle.





Nykyiset koneet vaihdetaan Boeing 747-8 -malliin. Uudet koneet maksavat yhteensä noin 4 miljardia dollaria eli runsaat 3,4 miljardia euroa. Vanhoilla koneilla lennetään näillä näkymin vuoteen 2024.



Yhdysvaltain presidenttien koneista on kerrottu yksityiskohtia julkisuuteen huomattavasti auliimmin kuin Venäjän vastaavista, mutta yhden tiedon päällä molemmissa maissa istutaan tiukasti.



”Sekä Putinin että Trumpin koneissa on varmasti tutkanharhautus- ja ohjustentorjuntajärjestelmiä, mutta niiden tarkkoja tietoja ei ymmärrettävistä syistä kerrota. Valtiojohtajilla on oltava lentäessäkin infra, jolla he voivat johtaa maataan kriisi- tai sotatilassa. Ei siinä ole mitään ihmeellistä”, Karivalo sanoo.



Viestintä- ja puolustusjärjestelmät ovatkin suurin ero presidenttien ja siviili-ilmailun koneiden välillä. Lisäksi koneita muokataan muutenkin presidenttien tarpeisiin: sisustukset ovat luksustasoa, ja niissä huolehditaan sekä työnteosta että rentoutumisesta.







Vaikka presidentti seisoisi tukevasti maalla, hänen työtään helpotetaan ilmasta käsin lähes vuorokauden ympäri.



”Mikäli Putin on Karjalassa kesämökillä, usein alueen yläpuolella lentää erikoisvarusteltu valtion ilma-alus, joka voi toimia esimerkiksi viestintäkeskuksena”, Karivalo kertoo.



Yleensä molempia presidenttejä seuraa valtiovierailulle varalla toinen lentokone. Sitä, laskeutuuko varakone samalle kentälle, tuskin saadaan tietää paljon etukäteen.



”Helsingin-vierailun tapauksessa Trumpin varakone saattaa jäädä Helsingin sijaan vaikkapa Viroon. Putinin varakone voi puolestaan jäädä Pietariin tai Karjalan-tukikohtaan. Tämä on tietenkin spekulointia.”





Karivalo arvioi, että Venäjä ja Yhdysvallat saattavat pyytää lupaa saattokoneiden eli esimerkiksi ilmavoimien hävittäjien saapumiseen Suomen ilmatilaan.



”Mikäli presidenteillä olisi tällaisia saattokoneita, luultavasti ne saattaisivat presidenttien koneet Suomen ilmatilan rajalle asti, missä Suomen hävittäjät olisivat sitten vastassa ja ottaisivat saattovuoron”, Karivalo arvioi.



Olipa kyseessä presidentin lentokone, sotilasrahtikone tai ulkomainen hävittäjä, se tarvitsee ilmatilaan saapumiseksi diplomaattiluvan. Luvista päättää Puolustusvoimien Pääesikunta.



Kun presidenttien koneet saapuvat Suomen ilmatilaan, niiden laskeutumislupia ei todellakaan pantata.



”Esimerkiksi noin puoli tuntia ennen presidentin koneen saapumista ilmatila tyhjennetään niin, että muut odottavat. Kun kone on turvallisesti maassa, muu liikenne jatkaa normaalisti. Vierailevan valtion edustajat pyytävät tapauskohtaisesti isäntämaalta ilmatilarajoitukset koneiden saapumiselle ja lähdölle.”



Tiettyihin paikkoihin määrätään lentokieltoalue https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005750743.html valtiovierailun ajaksi. Tällä kertaa lentokielto alkaa sunnuntaina aamukuudelta ja päättyy tiistaina aamukahdeksalta. Rajoitukset koskevat lentoliikennettä mutta myös miehittämätöntä ilmailua eli droneja ja lennokkeja.



Ilmailu on kokonaan kielletty Helsingin kantakaupungin yllä ja Helsinki-Vantaan lennonjohdon lähialueilla lukuun ottamatta kaupallista ilmaliikennettä, jonka määränpää tai lähtökenttä on Helsinki-Vantaan lentoasema.



Ilmatilan rajoituksista päätetään viranomaisarvioiden mukaan. Ilmatilan käytön hallinnasta vastaa valtion omistama yhtiö ANS Finland, lentokenttien rajoituksista Finavia.



Kun presidentin kone on saatu maahan, kriittisimmät hetket liittyvät koneesta poistumiseen. Tuolloin turvatoimet kentällä voivat olla hyvinkin tiukat, mutta kun johtaja on saatu auton kyytiin, lentokonetta huolletaan lähes normaalisti.





Tämän tason lentokoneissa pyritään mahdollisimman suureen omavaraisuuteen turvallisuussyistä, mutta lentokentän maapalveluita tarvitaan tukena.



”Täytyy presidentinkin lentokoneen vessa tyhjentää, viedä jätteet pois, matkalaukut saada koneesta ulos, kone tankata ja liittää se maavirtaan, jotta sähköt saadaan päälle moottorien ollessa sammutettuina”, Karivalo huomauttaa.



Tulevina päivinä Helsinki-Vantaalla nähdään varmasti yhä enemmän Yhdysvaltain ja Venäjän sotilasrahtikoneita, joilla tuodaan presidenttien delegaatioiden tarvitsemia ajoneuvoja ja muuta tavaraa.



”Tässä ei ole mitään ihmeellistä: suurlähetystöihinkin tuodaan täydennyskuljetuksia jatkuvasti. Nyt sotilaskuljetuskoneita vain on enemmän”, Karivalo sanoo.



Koneiden huoltovarmuutta pidetään yllä jatkuvasti – esimerkiksi ruokaa saatetaan varata viikoiksi hätätilanteiden varalta.



”Venäläiset tuovat varmaan Moskovasta muutenkin kaiken tarvitsemansa.”





Kun presidentin kone jää kentälle odottamaan, sitä vartioidaan kellon ympäri. Vierailijamaa saattaa ostaa vartiointipalvelut paikalliselta turvallisuusalan yhtiöltä, mutta todennäköisesti Venäjän ja Yhdysvaltain koneita vartioivat maiden omat turvallisuusjoukot.



”Jos Air Force Onen viereen parkkeeraa musta pakettiauto pimennetyillä laseilla, kyllä se on todennäköisesti Yhdysvaltain oma turvallisuuspalvelu”, Karivalo sanoo.



Tämä ei ole mitenkään tavatonta.



”Jos vaikkapa lentonäytökseen tulee Britannian kuninkaallisten ilmavoimien hävittäjä, kyllä sitä omat sotilaat valvovat, vaikkei paikalla olisi edes valtiojohtajia”, Karivalo kertoo.



Kun Putin ja Trump lähtevät koneista, niiden miehistöt suuntaavat majapaikkoihinsa. Kuten muutkin presidentin alaiset he ovat valmiustilassa kellon ympäri.



”Kone on valmiina, kun presidentti päättää lähteä.”