19 ihmistä kuoli kemikaalitehtaan räjähdyksessä Kiinassa

kuoli ja 12 loukkaantui kemikaalitehtaan räjähdettyä kiinalaisessa Yibinin kaupungissa, kertoo uutistoimisto AFP.Tuhoisa onnettomuus sattui torstai-iltana paikallista aikaa.on viety sairaalahoitoon, ja paikallisten viranomaisten mukaan heidän tilansa on tällä hetkellä vakaa.Räjähdyksestä syttynyt tulipalo on sammutettu, mutta tehtaan paikalla ei ole enää juuri muuta kuin sen hiiltynyt runko.Onnettomuuden syytä ei vielä tiedetä.Kiinan valtiollisen uutistoimisto Xinhuan mukaan kemikaalitehdas kuului Hengda-nimiselle yritykselle.Kiinassa on tapahtunut useita vastaavia onnettomuuksia. Esimerkiksi vuonna 2015 165 ihmistä kuoli kemikaalivaraston räjähdyksessä Tianjinin kaupungissa.