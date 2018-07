Pakistanin entinen pääministeri sai korruptiotuomion neljästä luksusasunnosta – Nyt hänen pidätystään odotetaan Lahoren lentokentällä

Ulkomaat

Pakistanin entinen pääministeri sai korruptiotuomion neljästä luksusasunnosta – Nyt hänen pidätystään odotetaa

ISLAMABAD.

Pakistanin 25. heinäkuuta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sharifin

Entinen

Armeijan

Vaalien