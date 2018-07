Ulkomaat

Putin on mestari­vakooja ja Trump hyödyllinen idiootti, arvioi USA:n entinen Suomen-suur­lähettiläs, jolla oli

Maailma

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maanantaina

Putinia

Suomelta

Julkisuuteen

https://www.hs.fi/aihe/trumpin-ja-putinin-tapaaminen-helsingissa/