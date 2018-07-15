Открытое письмо президентам Соединённых Штатов и России: Просим вас не решать вопросы европейцев без участия самих европейцев.

Приезжая в Финляндию, многие иностранцы с удивлением узнают, что мы, угрюмые финны, страстно любим аргентинское танго. В эту летнюю пору его пламенные ритмы слышатся на танцевальных площадках по всей стране. Поэтому нам хорошо запомнились слова президента США Рональда Рейганаhttps://www.hs.fi/haku/?query=%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0, сравнившего переговоры сверхдержав с этим танцем, сказав, что «танго танцуют вдвоём».
Пока президенты Дональд Трампhttps://www.hs.fi/haku/?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF и Владимир Путинhttps://www.hs.fi/haku/?query=%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD готовятся танцевать танго, нам, финнам, в свою очередь очень приятно предоставить под него летнюю площадку. Скоро мы увидим, кто из президентов окажется в танце ведущим, а ктo – ведомым.
Намечающаяся встреча на высшем уровне навеивает жителям Финляндии воспоминания о подобных встречах минувших лет. Нередко бывало, что приезд первых лиц сверхдержав в Хельсинки ознаменовывался напряжённой атмосферой, но расставались лидеры уже с улыбками на лицах. У этого феномена даже есть своё название: «Дух Хельсинки».
Однако в этот раз прогнозирование исхода встречи является исключительно сложной задачей вследствие быстрых изменений, происходящих в последнее время как в России, так и в США.
Финляндия уже давно с озабоченностью следит за развитием событий в России. Складывается впечатление, что наш сосед выбрал политический курс, в котором мощь и престиж государства ставятся выше демократических ценностей и гражданских свобод. Финляндия, как соседствующая с Россией страна, выражает свою обеспокоенность таким развитием событий.
Такая критика не направлена против России, а наоборот, высказывается в её поддержку. За сто лет независимости Финляндии мы, её жители, осознали, насколько демократия, правовое государство и свобода деятельности общественных организаций важны для развития гражданского общества. Мы желаем этих благ также и жителям России.
Соединённые Штаты Америки удалены от Финляндии географически, но духовно мы близки. США – наш верный друг, который на протяжении многих лет обеспечивает стабильность и безопасность во всей Европе, в том числе и в странах нашего региона.
Последние события политической жизни в США вызывают обеспокоенность как у жителей Европы, так и у нас, жителей Финляндии.
Президент Трамп – человек, который не боится возмутить международное спокойствие. На прошлой неделе Трамп снова озвучил своё требование о том, что странам Европы следует нести бóльшую ответственность за свою безопасность. Нам в Финляндии хорошо понятно такое мнение, так как мы обеспечивали собственную безопасность как во времена войны, так и сегодня, в мирное время.
Труднее понять то, что президент Трамп отчитывает стран-союзников и их лидеров, а иногда и угрожает им, в то же время тепло отзываясь об авторитарных лидерах, и даже о диктаторах вроде лидера Северной Кореи Ким Чен Ынаhttps://www.hs.fi/haku/?query=%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%87%D0%B5%D0%BD+%D1%8B%D0%BD%D0%B0.
В США к политике Трампа, благосклонной к России, стали применять термин «финляндизация», под которым понимается осторожная политика нейтралитета, которая проводилась Финляндией в послевоенные годы. Нам, финнам, этот термин не по душе, так как во время холодной войны в стране были веские причины для проведения такой политики; мотивы же нынешнего руководства США разгадать намного сложнее.
Ранее США придерживались чёткой и принципиальной позиции в отношении России, в то время как мы в Европе старались сгладить расхождения во мнениях по разные стороны границы. Сейчас же Европа боится, что США просто возьмут и обойдут её с востока.
Создаётся впечатление, что во внешней политике президент Трамп стремится к блиц-победам в ущерб интересам своих союзников, международного сообщества и долгосрочной выгоде своей страны. В преддверии встречи президентов двух стран это не может не беспокоить – особенно, когда по другую сторону стола будет сидеть такой мастер переговоров, как президент Путин.
Такое мнение, опять же – не проявление антиамериканских настроений. Наоборот, оно высказывается из-за уважения к Соединённым Штатам. Нам известно, что в США есть абсолютно противоположные мнения о курсе внешней политики страны. Самая острая критика в адрес политики США высказывается сейчас как раз самими американцами.
Соединённые Штаты стали ведущей страной мира, потому что там, как правило, умели уравновесить свою большую мощь самообладанием и мудростью. Так и самая сильная девочка в мире, Пеппи Длинныйчулок, знает: очень сильному нужно быть очень добрым, а то иначе ничего не получится.
Это не значит, что США не смогли извлечь выгоду из мирового порядка, созданного ими самими. Смогли, и до сих пор широко извлекают.
В последнее время между США и Россией появляются новые, иногда неожиданные сходства. Одно такое сходство – желание лидеров этих стран выдать желаемое за действительное, иногда ценой реальных фактов. Финляндия, будучи маленькой страной, не может позволить себе такой роскоши. Напротив, мы придерживаемся мнения бывшего президента нашей страны Ю.К. Паасикивиhttps://www.hs.fi/haku/?query=%D1%8E.%D0%BA.+%D0%BF%D0%B0%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B8, считавшего, что основа всей мудрости – в признании фактов.
В данный момент сложно ожидать прорыва в отношениях России и западных стран, так как на востоке и на западе на мир смотрят неподдельно разными взглядами. Если запад стремится повлиять на Россию, ему следует влиять на результаты расчётов, выполняемых в Кремле, либо путём повышения цены нежелательной деятельности, либо путём поощрения настоящего изменения политического курса. Это – единственный способ повлиять на Россию, как показал Рональд Рейган ещё в 80-х годах прошлого века.
Для давления на Россию потребуется осуществление долгосрочной политики под эгидой США, а также создание крепкого и единого политического фронтa западных союзников, но в настоящий момент ни того, ни другого нет и в помине. Поэтому Путин прибывает в Хельсинки с несколькими тузами в рукаве.
Накануне встречи на высшем уровне раздаются опасения, что США могут пойти на настоящие уступки ради публичных улыбок и пустых обещаний. Некоторые аналитики даже пугают повторением Ялтинской конференции, на которой Трамп и Путин поделят мир на собственные зоны влияния. Наличие обеспокоенности – доказательство присутствия страха, рождённого непоследовательной политикой США. Надо всё-таки надеяться, что главные игроки отдают себе отчёт в том, что европейские вопросы уже нельзя решать без участия самих европейцев.
Возможно, это из-за нашего северного местоположения, но мы в Финляндии привыкли думать, что нечасто случается, чтобы дела шли так скверно, что хуже уже некуда. От постоянной деградации отношений США и России ни выигрывает никто. Поэтому встреча на высшем уровне в Хельсинки – важное событие, не смотря на все имеющиеся сложности.
Дональд и Владимир, танцевальная площадка ваша, станцуйте же танго!
Саска Саарикоски – журналист-комментатор Helsingin Sanomat в Вашингтоне. Лаура Саарикоски – собственный корреспондент газеты в США.
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