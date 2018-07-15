Ulkomaat

Открытое письмо президентам Соединённых Штатов и России: Просим вас не решать вопросы европейцев без участия самих европейцев.


Журналисты газеты «Хельсингин Саномат» Саска Саарикоски и Лаура Саарикоски приветствуют глав государств в Хельсинки и напоминают, что танго всегда танцуют вдвоём.

Julkaistu:

Уважаемые господин Президент Дональд Трамп и господин Президент Владимир Путин!

Приезжая в Финляндию, многие иностранцы с удивлением узнают, что мы, угрюмые финны, страстно любим аргентинское танго. В эту летнюю пору его пламенные ритмы слышатся на танцевальных площадках по всей стране. Поэтому нам хорошо запомнились слова президента США Рональда Рейгана, сравнившего переговоры сверхдержав с этим танцем, сказав, что «танго танцуют вдвоём».

Пока президенты Дональд Трамп и Владимир Путин готовятся танцевать танго, нам, финнам, в свою очередь очень приятно предоставить под него летнюю площадку. Скоро мы увидим, кто из президентов окажется в танце ведущим, а ктo – ведомым.

Намечающаяся встреча на высшем уровне навеивает жителям Финляндии воспоминания о подобных встречах минувших лет. Нередко бывало, что приезд первых лиц сверхдержав в Хельсинки ознаменовывался напряжённой атмосферой, но расставались лидеры уже с улыбками на лицах. У этого феномена даже есть своё название: «Дух Хельсинки».
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Однако в этот раз прогнозирование исхода встречи является исключительно сложной задачей вследствие быстрых изменений, происходящих в последнее время как в России, так и в США.

Финляндия уже давно с озабоченностью следит за развитием событий в России. Складывается впечатление, что наш сосед выбрал политический курс, в котором мощь и престиж государства ставятся выше демократических ценностей и гражданских свобод. Финляндия, как соседствующая с Россией страна, выражает свою обеспокоенность таким развитием событий.

Такая критика не направлена против России, а наоборот, высказывается в её поддержку. За сто лет независимости Финляндии мы, её жители, осознали, насколько демократия, правовое государство и свобода деятельности общественных организаций важны для развития гражданского общества. Мы желаем этих благ также и жителям России.

Соединённые Штаты Америки удалены от Финляндии географически, но духовно мы близки. США – наш верный друг, который на протяжении многих лет обеспечивает стабильность и безопасность во всей Европе, в том числе и в странах нашего региона.

Последние события политической жизни в США вызывают обеспокоенность как у жителей Европы, так и у нас, жителей Финляндии.

Президент Трамп – человек, который не боится возмутить международное спокойствие. На прошлой неделе Трамп снова озвучил своё требование о том, что странам Европы следует нести бóльшую ответственность за свою безопасность. Нам в Финляндии хорошо понятно такое мнение, так как мы обеспечивали собственную безопасность как во времена войны, так и сегодня, в мирное время.

Труднее понять то, что президент Трамп отчитывает стран-союзников и их лидеров, а иногда и угрожает им, в то же время тепло отзываясь об авторитарных лидерах, и даже о диктаторах вроде лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

В США к политике Трампа, благосклонной к России, стали применять термин «финляндизация», под которым понимается осторожная политика нейтралитета, которая проводилась Финляндией в послевоенные годы. Нам, финнам, этот термин не по душе, так как во время холодной войны в стране были веские причины для проведения такой политики; мотивы же нынешнего руководства США разгадать намного сложнее.

Ранее США придерживались чёткой и принципиальной позиции в отношении России, в то время как мы в Европе старались сгладить расхождения во мнениях по разные стороны границы. Сейчас же Европа боится, что США просто возьмут и обойдут её с востока.

Создаётся впечатление, что во внешней политике президент Трамп стремится к блиц-победам в ущерб интересам своих союзников, международного сообщества и долгосрочной выгоде своей страны. В преддверии встречи президентов двух стран это не может не беспокоить – особенно, когда по другую сторону стола будет сидеть такой мастер переговоров, как президент Путин.

Такое мнение, опять же – не проявление антиамериканских настроений. Наоборот, оно высказывается из-за уважения к Соединённым Штатам. Нам известно, что в США есть абсолютно противоположные мнения о курсе внешней политики страны. Самая острая критика в адрес политики США высказывается сейчас как раз самими американцами.

Соединённые Штаты стали ведущей страной мира, потому что там, как правило, умели уравновесить свою большую мощь самообладанием и мудростью. Так и самая сильная девочка в мире, Пеппи Длинныйчулок, знает: очень сильному нужно быть очень добрым, а то иначе ничего не получится.

Это не значит, что США не смогли извлечь выгоду из мирового порядка, созданного ими самими. Смогли, и до сих пор широко извлекают.

В последнее время между США и Россией появляются новые, иногда неожиданные сходства. Одно такое сходство – желание лидеров этих стран выдать желаемое за действительное, иногда ценой реальных фактов. Финляндия, будучи маленькой страной, не может позволить себе такой роскоши. Напротив, мы придерживаемся мнения бывшего президента нашей страны Ю.К. Паасикиви, считавшего, что основа всей мудрости – в признании фактов.

В данный момент сложно ожидать прорыва в отношениях России и западных стран, так как на востоке и на западе на мир смотрят неподдельно разными взглядами. Если запад стремится повлиять на Россию, ему следует влиять на результаты расчётов, выполняемых в Кремле, либо путём повышения цены нежелательной деятельности, либо путём поощрения настоящего изменения политического курса. Это – единственный способ повлиять на Россию, как показал Рональд Рейган ещё в 80-х годах прошлого века.

Для давления на Россию потребуется осуществление долгосрочной политики под эгидой США, а также создание крепкого и единого политического фронтa западных союзников, но в настоящий момент ни того, ни другого нет и в помине. Поэтому Путин прибывает в Хельсинки с несколькими тузами в рукаве.

Накануне встречи на высшем уровне раздаются опасения, что США могут пойти на настоящие уступки ради публичных улыбок и пустых обещаний. Некоторые аналитики даже пугают повторением Ялтинской конференции, на которой Трамп и Путин поделят мир на собственные зоны влияния. Наличие обеспокоенности – доказательство присутствия страха, рождённого непоследовательной политикой США. Надо всё-таки надеяться, что главные игроки отдают себе отчёт в том, что европейские вопросы уже нельзя решать без участия самих европейцев.

Возможно, это из-за нашего северного местоположения, но мы в Финляндии привыкли думать, что нечасто случается, чтобы дела шли так скверно, что хуже уже некуда. От постоянной деградации отношений США и России ни выигрывает никто. Поэтому встреча на высшем уровне в Хельсинки – важное событие, не смотря на все имеющиеся сложности.

Дональд и Владимир, танцевальная площадка ваша, станцуйте же танго!

Саска Саарикоски – журналист-комментатор Helsingin Sanomat в Вашингтоне. Лаура Саарикоски – собственный корреспондент газеты в США.
HS Digi -tilauksella pääset lukemaan rajoituksetta tämän ja muita kiinnostavia artikkeleita

Huippumallit olivat 1960-luvulla langanlaihoja ja söivät siksi amfetamiinipillereitä – Chanelille työskennellyt Virpi Miettinen selvisi aluksi salaatilla: ”Olin aina ollut pieni ja tissitön”

Yhtenä päivänä Maria ja Jarkko Jokelaisen 2-vuotias lapsi ei enää suostunut poistumaan talosta – Nyt perheen kaikilla kolmella lapsella on todettu autismikirjon häiriö, tällaista arki on

Abdullah kosi työkaveriaan Samiraa, vaikka ei ollut koskaan nähnyt tämän kasvoja – Saudi-Arabiassa ei hyväksytä esiaviollista seksiä eikä edes esiaviollista deittailua

Heroiini oli ennen joka kodin lääke, ja Suomi oli sen käytön kärkimaa – nyt opioidien väärinkäyttö sairastuttaa kansakuntia
Luitko jo nämä?

Kommentit

    Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

    Näytä lisää
    Luetuimmat
    • Juuri nyt
    • Päivä
    • Viikko
    1. 1

      Suomen hipsterein paikka on pieni kylä Nokian hylkäämässä Salossa – ”Elämäntilanteeni on niin hyvä, ettei siitä melkein kehtaa puhua”

    2. 2

      Myös Suomessa voidaan nähdä ensi keväänä äärinationalistien voitonmarssi

    3. 3

      ”Ostin kaksi kuumemittaria ja söin elohopeat niistä” – tutkija selvittää laittoman abortin teettäneiden naisten kohtaloita

      Tilaajille
    4. 4

      Mitä Trumpin suosikki­kanava Fox kertoo Suomesta? ”Suomalaiset menevät naimisiin toisten suomalaisten kanssa, joten heidän yhteis­kuntansa on puhdas”

    5. 5

      Avoin kirje Yhdysvaltojen ja Venäjän presidenteille: Ettehän päätä eurooppalaisten asioista Euroopan pään yli

    6. 6

      Asianajajaliitto antoi moitteet tekijänoikeuskirjeitä lähettäneelle asianajajalle – tekijänoikeuslakia rikottu, toiminta hyvän asianajajatavan vastaista

    7. 7

      Alle kouluikäinen isoveli haki Annemari Karjalaisen kotiin pulkassa vetäen – Vasta aikuisena hän oppi, että pitäisi sanoa sijaissisarus ja sijaiskotiin

    8. 8

      Asuntolainoihin voi tulla lakisääteinen katto – leikkuri yritetään saada tehoamaan myös paisuviin yhtiölainoihin ja kulutusluottoihin

    9. 9

      Cheekin suosio perustuu säälin kerjäämiseen – rapmusiikki on rakennettu miehisen kärsimyksen varaan

    10. 10

      Harvoissa asioissa suomalaisia on höynäytetty niin perusteellisesti kuin teen juomisessa

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Trump teki etikettimokan ja saattoi kuningatar Elisabetin kiusalliseen tilanteeseen Britanniassa

    2. 2

      Harvoissa asioissa suomalaisia on höynäytetty niin perusteellisesti kuin teen juomisessa

    3. 3

      Los Angeles Timesin toimittaja tuli Helsinkiin raportoimaan huippukokouksesta, mutta rakastuikin julkiseen liikenteeseen – ”Suomi on voittanut minut puolelleen”

    4. 4

      Mitä Trumpin suosikki­kanava Fox kertoo Suomesta? ”Suomalaiset menevät naimisiin toisten suomalaisten kanssa, joten heidän yhteis­kuntansa on puhdas”

    5. 5

      26-vuotias Kong Xiaoai leikkautti leukaperänsä ja suoristutti nenänsä, koska uskoi kauniiden pärjäävän paremmin Kiinan kovilla työ­markkinoilla – alle vuoden päästä hän sai ylennyksen

      Tilaajille
    6. 6

      Cheekin suosio perustuu säälin kerjäämiseen – rapmusiikki on rakennettu miehisen kärsimyksen varaan

    7. 7

      H&M:n sukellus jatkuu – usko vaatejättiin horjuu jopa kotimaassa Ruotsissa

    8. 8

      ”Ennen­näkemättömän suuri” jäävuori kylvää pelkoa Grönlannissa: ajoi pikkukylän hälytystilaan, asukkaita evakuoitu

    9. 9

      Miten voi olla, että yhteiskunta määrää 18-vuotiaan päihdeongelmaisen asumaan yksin ja käytännössä vielä rahoittaa päihteiden käyttöä?

    10. 10

      Helsingin pyöräilijöitä on syytä ojentaa

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Netissä pyöriminen kuormittaa ja vie keskittymiskyvyn – tämän jutun voit lukea vain ilman verkkoyhteyttä

    2. 2

      Kävin Elastisen kuntosalilla ja vaivaannuin suunnattomasti – Mitä vikaa on keskinkertaisuudessa?

    3. 3

      Kaikki loukkuun jääneet pelastettiin luolasta Thaimaassa, myös lääkäri ja sukeltajat pääsivät ulos – ”Emme tiedä, onko tämä ihme, tiedettä vai mitä”

    4. 4

      Los Angeles Timesin toimittaja tuli Helsinkiin raportoimaan huippukokouksesta, mutta rakastuikin julkiseen liikenteeseen – ”Suomi on voittanut minut puolelleen”

    5. 5

      Suomalais­sukeltaja Mikko Paasi oli thaimaalaisessa luolassa viimeisten joukossa ja joutui pakenemaan nousevaa vettä viime hetkellä – nyt hän kertoo HS:lle tapahtumien dramaattiset vaiheet

    6. 6

      Poikien pelastaminen Thaimaan tulvaluolasta saattaa jatkua tänään, neljä saatiin ulos eilen – ”Kaikki ovat iloisia hyvistä uutisista”

    7. 7

      Espoolaisilta 13-vuotiailta löytyi huume­seulassa jopa viittä eri ainetta – Eräs poika yritti sekavassa tilassa kaupata rauhoittavia lääkkeitä lastensuojelun työntekijällekin

    8. 8

      Grafiikka näyttää: Näin sukeltajat saattavat lapsia ulos luolastosta

    9. 9

      Trump teki etikettimokan ja saattoi kuningatar Elisabetin kiusalliseen tilanteeseen Britanniassa

    10. 10

      Huippumallit olivat 1960-luvulla langanlaihoja ja söivät siksi amfetamiinipillereitä – Chanelille työskennellyt Virpi Miettinen selvisi aluksi salaatilla: ”Olin aina ollut pieni ja tissitön”

      Tilaajille
    11. Näytä lisää
    Uusimmat
    1. Tunti sitten
    2. Asuntolainoihin voi tulla lakisääteinen katto – leikkuri yritetään saada tehoamaan myös paisuviin yhtiölainoihin ja kulutusluottoihin
    3. Alle kouluikäinen isoveli haki Annemari Karjalaisen kotiin pulkassa vetäen – Vasta aikuisena hän oppi, että pitäisi sanoa sijaissisarus ja sijaiskotiin
    4. Открытое письмо президентам Соединённых Штатов и России: Просим вас не решать вопросы европейцев без участия самих европейцев.
    5. Avoin kirje Yhdysvaltojen ja Venäjän presidenteille: Ettehän päätä eurooppalaisten asioista Euroopan pään yli
    6. Open letter from two Finnish journalists to the presidents of the United States and Russia: European matters should not be decided over the heads of Europeans
    7. Luotatko työkaveriisi?
    8. Myös Suomessa voidaan nähdä ensi keväänä äärinationalistien voitonmarssi
    9. Avohakkuu ei ole ainoa vaihtoehto – metsäomistaja voi vaatia nykyään myös muita vaihtoehtoja
    10. Japanin ei pitäisi teloittaa edes terroristikultin jäseniä
    11. Donald Trumpin tie Helsinkiin on ollut mutkikas – presidentti hakee voittoa, jonka sisältö ja hinta ovat yhä arvoitus Tilaajille
    12. Näytä lisää