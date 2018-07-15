Открытое письмо президентам Соединённых Штатов и России: Просим вас не решать вопросы европейцев без участия самих европейцев.

Журналисты газеты «Хельсингин Саномат» Саска Саарикоски и Лаура Саарикоски приветствуют глав государств в Хельсинки и напоминают, что танго всегда танцуют вдвоём.