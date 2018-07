Kaiken Trumpista selvittänyt Putin testaa hurmausvoimaansa imartelulle alttiiseen kokouskumppaniinsa – HS arvioi, mitä suurvaltajohtajat todella haluavat toisistaan

Ulkomaat

Kaiken Trumpista selvittänyt Putin testaa hurmausvoimaansa imartelulle alttiiseen kokouskumppaniinsa – HS arvi

Kuinka

Trump haluaa Yhdysvallat pois Lähi-idästä, mutta millä hinnalla?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Presidentti

Yhdysvalloilla

Myös Trumpin

Putin tulee tapaamiseen taskussaan lista ”vääryyksistä”

Näihin

Trump

Silti

Kokous