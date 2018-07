Melania Trump matkaa taas miehensä rinnalla – pidetyn vaimon toivotaan tuovan ristiriitaiselle presidentille positiivista julkisuutta

Ulkomaat

Melania Trump matkaa taas miehensä rinnalla – pidetyn vaimon toivotaan tuovan ristiriitaiselle presidentille p

Melania Trump

The New York Timesin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Arviot

Rouva

Trumpin

Tavallisesti

Johtajien