Huippukokouspäivä on koittanut: Tänään Trump ja Putin tapaavat Helsingissä – mitä siitä voi oikeasti seurata? Asiantuntijat listasivat hyvät ja huonot lopputulokset

Ulkomaat

Huippukokouspäivä on koittanut: Tänään Trump ja Putin tapaavat Helsingissä – mitä siitä voi oikeasti seurata?

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hyviä lopputuloksia

Hyvä

Huonoja lopputuloksia