Turistit yrittivät varastaa krematorion tiiliä Auschwitz-Birkenaun keskitysleiriltä

unkarilaista turistia on myöntänyt yrittäneensä varastaa tiiliä Auschwitz-Birkenaun entisen keskitysleirin alueella olevan krematorion raunioista. Asiasta kertoi uutistoimisto AFP Puolan poliisin tietojen perusteella.30-vuotias nainen ja 36-vuotias mies jäivät kiinni lauantaina, kun he yrittivät tunkea tiiliä kassiin. Kaksikon toimet huomasi toinen turistipari, joka ilmoitti asiasta henkilökunnalle.”Miestä ja naista syytettiin kulttuuriomaisuuden ryöstämisestä. He myönsivät toimineensa väärin”, alueellisen poliisin tiedottaja kertoi AFP:n mukaan.uutistoimisto PAP:n mukaan turistit kertoivat halunneensa ottaa tiiliä mukaansa matkamuistoiksi, eivätkä tajunneet tekojensa seurauksia.Molemmat turistit saivat 350 euron sakot ja vuoden ehdollisen vankeusrangaistuksen, kertoi AFP.Auschwitz-Birkenau on Puolassa sijaitseva natsien entinen keskitysleiri, jossa tapettiin noin miljoona juutalaista vuosina 1940–1945.