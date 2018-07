Ihmisoikeusjärjestö protestoi yöllä heijastamalla viestin Presidentinlinnan seinustalle

Yhdysvaltalainen Human Rights Campaign -järjestö heijasti yöllä Presidentinlinnan seinään viestin kahdelle tapaavalle johtajalle. Viestissä luki muun muuassa "The whole world is watching", koko maailma katselee.

Viestissä peräänkuulutettiin huomiota erityisesti Tšetšeniaa kohtaan. Human Rights Campaign ajaa seksuaalivähemmistöjen ongelmia, jotka ovat Tšetšeniassa vielä huonommassa jamassa kuin muualla Venäjällä.

Human Rights Campaign laittoi projektiosta videon nähtäväksi Facebook-sivuilleen.