Ulkomaat

Putinin voittokulku Helsingissä alkoi, kun toimittajat pääsivät kysymään presidenteiltä Venäjän sekaantumisest

Venäjän

Putin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Etukäteen

Sen

Nato taisikin olla tärkein kysymys Suomelle.

Putinin