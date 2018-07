Ulkomaat

Etelä-Koreasta löytyi venäläisen sota­laivan hylky, jonka on huhuttu pitävän sisällään historiallista kulta-aa

Etelä-Korealle

Ryhmä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kertoman

Riemu

Kaiken

Tutkimusryhmä