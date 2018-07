Ulkomaat

Pakistanin trans­sukupuolisia on kuollut lääkärien pohtiessa, kuuluvatko potilaat naisten vai miesten osastoll

Rawalpindi/Islamabad

Pakistanin

Konservatiivisena

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Transsukupuolisuus

Viime

Malik

Näin

Tästä

Khan