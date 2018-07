USA:nkin lentoyhtiöt taipuivat Kiinan painostukseen ja määrittelivät Taiwanin osaksi Kiinaa – Vielä keväällä Valkoinen talo kutsui vaatimusta ”orwellilaiseksi pelleilyksi”

Ulkomaat

USA:nkin lentoyhtiöt taipuivat Kiinan painostukseen ja määrittelivät Taiwanin osaksi Kiinaa – Vielä keväällä V

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltalaisyhtiöiden

Aiemmin

Taiwanin

Kiina