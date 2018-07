Ulkomaat

Britannian brexit-suunnitelma sai taas tyrmäyksen Brysselissä: uusi brexit-ministeri sai kokea EU-eron piinan

Lontoo

Britannian

Barnierille

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Barnier

Pohjois-Irlannin

EU-neuvotteluissa

Brexit-neuvotteluja

Barnierin