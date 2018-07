Helsingin kokous olisi Trumpin pahin virhe ellei valittavana olisi niin monta – Kaksi viikkoa on kulunut jälkiä siivotessa Helsingin tapaamisen jälkeen Trumpin hallinto on pyrkinyt moniin tavoin vakuuttamaan, että Krimiä ei myyty, Venäjä-pakotteita ei pureta ja Eurooppa on taas ystävä, kirjoittaa Washingtonin-kirjeenvaihtaja Laura Saarikoski.