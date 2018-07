Ulkomaat

Ruotsissa käydään poikkeukselliset vaalit metsien savutessa

maastopalo kytee pitkään. Torstaina Keski-Ruotsin paloalueen paikallisradiossa pohdittiin, että ehkä vasta ensilumi tukahduttaa viimeisetkin pesäkkeet.Metsien vielä savutessa Ruotsissa käydään tärkeät vaalit. Syyskuun alussa ruotsalaiset äänestävät edustajansa valtiopäiville, alueisiin ja kuntiin.Vaaleista tulee poikkeukselliset ainakin neljällä tavalla:Maahanmuuttovastainen ruotsidemokraatit saa mieli­pidetiedustelujen mukaan yli 20 prosenttia äänistä. Näin siitä tulisi yksi kolmesta suuresta puolueesta.Sosiaalidemokraatit näyttävät saavan historiansa huonoimman tuloksen.Kaksi vakiintunutta puo­luetta – kristillisdemokraatit ja ympäristöpuolue – uhkaavat pudota ulos valtiopäiviltä.Hallituksen muodostamisesta tulee ehkä vaikeampaa kuin koskaan.tuskin mullistavat vaaleja, mutta voivat tuoda niihin oman lisänsä.Uppsalan yliopiston tutkimuksen mukaan demarihallituksen heikko kriisinhallinta Gudrun-myrskyssä auttoi porvareita voittamaan vuoden 2006 vaalit. Demarit ovat hallitusvastuussa myös nyt. Paloja on sammutettu näyttävästi jopa hävittäjillä, mutta alkuvaiheen kaoottisuus saattaa silti viedä heiltä ääniä.Ympäristöpuolue voi saada ainakin pientä vetoapua. Sään ääri-ilmiöiden todennäköisyys kasvaa ilmaston lämpenemisen myötä, mistä jatkuva palouutisointi on yksi muistutus.Pientä etua voivat saada myös Ruotsin EU-yhteistyötä puolustavat puolueet, siis kaikki muut paitsi ruotsidemokraatit. Ruotsidemokraatit haluaisi järjestää Ruotsin EU-jäsenyydestä kansanäänestyksen.Metsäpalojen raivotessa Ruotsin maaseudulla on kuitenkin nähty, että EU:sta voi olla kouriintuntuvaa hyötyä. Ruotsin läpi ajaneita puolalaisia palomiehiä tervehdittiin tienvarressa Puolan liput liehuen, ja ilman Ranskan ja Italian sammutuslentokoneita suurpaloja olisi tuskin saatu rajattua tämänkään vertaa.