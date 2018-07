Ulkomaat

Kalifornian hurjan tulimyrskyn uhriluku kasvoi viiteen, vainajien epäillään olevan iäkäs nainen ja kaksi lasta

Pohjois-Kaliforniassa

Noin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kovien

Sacramento

Tähän

riehuvan maastopalon tiellä tuhoutuneesta talosta on löydetty kolme ruumista. Vainajien uskotaan olevan kadonneeksi ilmoitettu iäkäs nainen ja hänen kaksi lapsenlapsenlastaan, viranomaiset kertoivat lauantaina.Vainajien henkilöllisyyksiä ei ole vielä varmistettu. Carrin paloksi kutsutussa hurjaksi äityneessä maastopalossa on kuollut nyt jo viisi ihmistä.Aiemmin viikolla palossa kuoli palon etulinjassa kaivinkoneella sammutustöitä tehnyt mies sekä reddingiläinen palomies.3 500 kalifornialaista palomiestä yrittää saada hallintaansa tulimyrskyä, joka lähti leviämään maanantaina rutikuivan kasvillisuuden, kovien tuulenpuuskien ja korkeiden lämpötilojen yhteisvaikutuksen innoittamana.Carrin palo on mennessään polttanut karrelle noin 34 000 hehtaaria maata, eli noin Hyvinkään kokoisen alueen verran. Palo sai alkunsa lähellä 90 000 asukkaan Reddingiä, noin 260 kilometrin päässä osavaltion pääkaupungista Sacramentosta.Se on vain yksi noin tusinasta suuresta maastopalosta, jotka liekehtivät ympäri Kaliforniaa lauantaina. Yhteensä Yhdysvalloissa palaa noin 90 eri paikassa.tuulten yllyttämänä Carrin palo räjähti tulimyrskyksi torstai-iltana, hyppäsi Sacramento-joen yli ja nielaisi kokonaisia kyliä Reddingin ympäristöstä. Kymmeniä tuhansia ihmisiä on evakuoitu palon tieltä.Lauantai-iltapäivänä Reddingin poliisi ilmoitti etsivänsä 17:ää ihmistä, jotka on ilmoitettu kadonneiksi. Kadonneiden määrä elää, kun ihmisiä löytyy ja uusia katoaa, Reddingin poliisista kerrotaan Reutersille.Bee -lehden mukaan palaneesta talosta löytyneet vainajat olisivat paikallinen isoisoäiti ja hänen lapsenlapsenlapsensa.Lehden haastattelema äiti oli varma siitä.”Lapseni ovat kuolleet, se on kaikki mitä voin sanoa”, äiti kommentoi lehdelle.Lehden mukaan lasten isä oli puhunut lastensa kanssa puhelimessa, kunnes tuli oli saavuttanut heidät.Paikallinen poliisi ei ole kuitenkaan vielä vahvistanut tietoja.mennessä maastopalot ovat tuhonneet 1,7 miljoonaa hehtaaria ympäri Yhdysvaltoja. Se on vähemmän kuin viime vuonna, mutta silti enemmän kuin keskimäärin viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kalifornia on kärsinyt maastopaloista erityisen paljon, etenkin kun palot ovat osuneet asutuille alueille.Paloviranomaisten mukaan Carrin palo on palanut ”ennennäkemättömällä” voimakkuudella, ja sen arvaamaton etenemistapa on haitannut palomiesten työtä.Lisäksi viranomaisten pitää torjua rikollisuutta. Reddingin poliisin mukaan jotkut ovat yrittäneet tehdä ryöstöretkiä evakuoiduille alueille. Poliisi on pidättänyt ainakin yhden ja etsii useita muita epäiltyjä.