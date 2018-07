Muotibrändinsä lopettaneella Ivanka Trumpilla ja hänen miehellään on Valkoisessa talossa nyt enemmän valtaa kuin koskaan – mutta mitä he sillä tekevät? Presidentti Donald Trumpin tytär Ivanka Trump ja hänen miehensä Jared Kushner ovat selvinneet kohuista, savustaneet vihollisensa ulos Valkoisesta talosta ja varmistaneet paikkansa isä-Trumpin vierellä. Mitä he oikein haluavat?