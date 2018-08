Ulkomaat

Euroopan lämpö­ennätys voi rikkoutua viikon­loppuna Portugalissa – Miksi juuri siellä ja juuri nyt?

Euroopan 41 vuotta vanha lämpöennätys tänä viikonloppuna rikkoutuu, se tapahtuu todennäköisesti Portugalissa.Lissabonin itäpuolelle ennustetaan 48:aa astetta huomenna lauantaina, kertoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Jari Tuovinen https://www.hs.fi/haku/?query=jari+tuovinen Voimassa oleva Euroopan ennätys on 48 astetta. Se mitattiin Kreikan Ateenassa heinäkuussa 1977.

Missä on nyt kuuminta Euroopassa?

Iberian niemimaalla Espanjassa ja Portugalissa. Lämpimin alue sijoittuu suunnilleen pääkaupunkien Madridin ja Lissabonin välille, Tuovinen sanoo.Perjantaina Etelä- ja Keski-Portugaliin on paikoitellen luvattu 47:ää astetta.Suurimmassa osassa Espanjaa perjantai näyttää ennusteiden perusteella olevan viikon kuumin päivä. Madridiin ennustetaan 40:tä, Sevillaan 42:ta ja Badajokseen 44:ää astetta.Espanjassa on uutistoimisto AFP:n mukaan kuollut meneillään olevan helleaallon takia kaksi ihmistä. Nelikymppinen tietyömaalla työskennellyt mies kuoli tiistaina Murcian lähellä Kaakkois-Espanjassa.Torstaina Murciassa 78-vuotias eläkeläinen kuoli sairaalassa. Hän joutui sairaalaan työskenneltyään puutarhassa.

Millaisia lämpötiloja lähipäiviksi odotetaan Etelä-Eurooppaan?

lähtien kuumin alue on Portugalissa, Tuovinen sanoo. Portugalissa lämpötilan ennustetaan nousevan viikonloppuna, kun taas Espanjassa se laskee hieman.Portugalin ilmatieteen laitos on antanut punaisen eli korkeimman varoituksen 11 maakuntaan sunnuntai-iltapäivään asti.Lauantain ennusteet näyttävät Lissabonin itäpuolelle 48:aa astetta kahdessakin pisteessä.Jos ennuste osuu kohdalleen, ainakin Portugalin lämpöennätys rikkoutuu. Entinen ennätys on elokuulta 2003, jolloin Amarelejassa mitattiin 47,4 astetta.Espanjan ennätys ei näytä rikkoutuvan. Se on viime vuoden heinäkuulta, jolloin Montorossa oli 47,3 astetta.

Kuinka harvinaista tämä on? Miksi juuri Etelä-Eurooppa ja miksi juuri nyt?

Lyhyet 4–5 päivän lämpöaallot eivät Tuovisen mukaan sinänsä ole Etelä-Euroopassa poikkeuksellisia.Ennätyslämpötiloja lähennellään tänä kesänä sen takia, että Pohjois-Afrikasta tuleva ilmamassa on poikkeuksellisen lämmintä.Noin 2,5 kilometrin korkeudesta mitattava ilmamassa saapuu kesällä Etelä-Eurooppaan usein noin 25-asteisena. Silloin lämpötila nousee 35–40 asteeseen.Nyt Pohjois-Afrikasta tuleva ilmamassa on Eurooppaan saapuessaan yli 30-asteista.”Väkisinkin aurinkoisessa säässä lämpötila nousee 45 asteeseen ja sen yläpuolellekin”, Tuovinen sanoo.jäähtyy yleensä matkalla Eurooppaan, mutta nyt Pohjois-Afrikassakin on ollut poikkeuksellisen kuumaa.Kuuma ilmamassa näyttää yltävän myös Kanariansaarille, joissa lämpötila nousee paikoin 40 asteeseen.Muualla Välimerellä Italiaan on ennustettu enimmillään 40 asteen lämpötiloja. Kreikassa ja Balkanilla lämpötilat ovat keskimääräistä, 30–35 astetta.

Harva suomalainen on kokenut 48 asteen lämpötilan. Tuntuuko kuumuus Etelä-Euroopassa erilaiselta kuin Suomessa?

