Yhdysvaltain merkittävin asejärjestö on taloudellisissa vaikeuksissa – NRA syyttää vakuutusahdingostaan New Yorkin kuvernööriä Andrew Cuomo on kampanjoinut vahvasti järjestöä vastaan. NRA on valittanut Cuomon uhkaavan järjestön sananvapautta ja päivittäistä toimintaa.