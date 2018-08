Ulkomaat

Pienet kipinät johtivat valtavaan tuhoon – Kalifornian suuri maastopalo sai alkunsa puhjenneesta renkaasta

Kalifornian

Carrin palo

https://www.buzzfeednews.com/article/jimdalrympleii/the-fire-tornado-that-ripped-through-a-california-city-may

Palo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Carrin palo