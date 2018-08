Havaijilla odotetaan kovaa hirmumyrskyä samalla, kun tulivuori purkautuu kolmatta kuukautta – mutta miten hurrikaani Hector sai nimensä?

Ulkomaat

Havaijilla odotetaan kovaa hirmumyrskyä samalla, kun tulivuori purkautuu kolmatta kuukautta – mutta miten hurr

Tyynellämerellä

Havaijilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mutta miksi tämä hurrikaani on nimeltään Hector?

WMO