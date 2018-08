Ulkomaat

Tšekkiläinen turisti kuoli hain hyökkäyksessä Egyptissä

Punaisessameressä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuonna 2015

Egyptin rannikolla uimassa ollut tšekkiläinen turisti on kuollut hain hyökkäyksen seurauksena, kertoo uutistoimisto AFP.Paikallinen media kertoi perjantaina, että ihmisruumin kappaleita oli löytynyt Marsa Alamin rannikolta. Alue on koralleja ja muuta meren elämää tutkivien sukeltajien suosiossa.Paikallisten viranomaisten mukaan hain uhriksi päätynyt mies oli ollut uimassa alueella, joka sijaitsee 20 kilometrin päässä Marsa Alamin kaupungista pohjoiseen.Egyptin ympäristöministeriö on asettanut komitean tutkimaan tapausta, AFP kertoo.hai tappoi saksalaisen turistin Egyptissä Punaisenmeren rannikolla. Tuolloinen hain uhri oli ensimmäinen viiteen vuoteen alueella, AFP kertoo.Vuonna 2010 Egyptin vesillä tilastoitiin kuusi hain tekemää hyökkäystä. Niissä kuoli yksi saksalainen turisti, ja neljä muuta loukkaantui. Matalissa vesissä tuolloin liikkuneiden haiden takia viranomaiset sulkivat viikoksi osan Sharm el-Sheikhin loma-alueen rannasta.