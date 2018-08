Naamiomiehet hyökkäsivät rakenteilla olevalle poliisiasemalle Rinkebyssä, Göteborgissa poltettiin poliisiauto – turvattomuuden tunne on kasvanut ruotsalaisten keskuudessa

Ulkomaat

Naamiomiehet hyökkäsivät rakenteilla olevalle poliisiasemalle Rinkebyssä, Göteborgissa poltettiin poliisiauto

Tukholma.

Poliisin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Göteborgissa

https://www.expressen.se/gt/polisbuss-brann-utanfor-station-/

Turvallisuus

Lisää rahaa