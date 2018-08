Ulkomaat

Uudessa posti­merkissä esiintyy kolme pientä porsasta, ja sen uumoillaan enteilevän Kiinan siirtymistä kolmen

Kiinan

Ennustetta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiina aloitti

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005775669.html