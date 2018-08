Ulkomaat

Ainakin neljä ihmistä kuollut ampuma­välikohtauksessa Kanadassa – yksi epäilty otettu kiinni

Ainakin

Vuonna

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

neljä ihmistä on kuollut ampumavälikohtauksessa Frederictonin kaupungissa Kanadan itäosissa, poliisi kertoo. Kuolleista kaksi on poliiseja.Poliisi kertoi iltapäivällä Suomen aikaa ottaneensa kiinni yhden epäillyn, kertoo uutistoimisto Reuters.Fredericton on noin 56 000 asukkaan kaupunki New Brunswickin maakunnassa.2014 samassa maakunnassa oli ampumavälikohtaus, jossa kuoli kolme poliisia ja kaksi haavoittui.Viime kuussa asemies ampui kuoliaaksi kaksi ihmistä ja haavoitti 13:a Torontossa.