Piknikiltä palaamassa olleiden lasten pommittaminen oli viimeinen pisara, ja nyt järjestöt vaativat Jemenissä toimia

Ulkomaat

Piknikiltä palaamassa olleiden lasten pommittaminen oli viimeinen pisara, ja nyt järjestöt vaativat Jemenissä

Koululaisia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pian

”Tietoisesti sivuutettu kriisi.”

Länsivallat

Myös

Se

”Vaarana on, että valtio hajoaa kokonaan.”

Suomalainen

TAUSTA: Tämän hetken pahin humanitaarinen kriisi

Tämän

Tiedotusvälineissä

Jemenin