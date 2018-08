Ulkomaat

Länsi-Niilin virus tappanut kuusi ihmistä Etelä-Euroopassa

ihmistä on kuollut Länsi-Niilin virukseen Italian koillisosassa kahden viikon sisällä, kertoo uutistoimisto AFP.Hyttysten välityksellä leviävä virus tappoi kaksi vanhusta Ferraran alueella torstaina. Molemmat uhrit olivat olleet sairaalahoidossa kymmenen päivää.Samalla alueella asunut kolmas uhri kuoli heinäkuun lopulla.Kreikan terveysviranomaiset puolestaan kertoivat perjantaina, että samainen virus on vaatinut kolme kuolonuhria Ateenassa.Länsi-Niilin virusta on tavattu ainakin 60 ihmisellä Ateenan alueella tämän vuoden aikana. Suurin osa tapauksista havaittiin heinäkuussa.Viime vuonna virukseen kuoli Kreikassa viisi ihmistä.vuoden aikana virusta on havaittu Italian ja Kreikan ohella myös Unkarissa, Romaniassa ja Serbiassa.Kyseessä on virus, joka aiheuttaa yleensä tavallisen flunssan kaltaisia oireita. Vakavammissa tapauksissa voi ilmetä vapinaa ja korkeaa kuumetta.Virus voi pahimmillaan aiheuttaa aivo­kalvon­tulehduksen, kooman tai kuolemaan johtavan aivo­tulehduksen.