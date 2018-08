Mies varasti tyhjän matkustajakoneen Seattlessa ja syöksyi sillä alas – videoilla näkyy, kuinka hävittäjä seuraa konetta

Ulkomaat

Mies varasti tyhjän matkustajakoneen Seattlessa ja syöksyi sillä alas – videoilla näkyy, kuinka hävittäjä seur

Lentoyhtiön

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tapaus sattui perjantaina

https://twitter.com/drbmbdgty/status/1028130383911501824

Viime aikoina