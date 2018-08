Ruokapula uhkaa yli kahta miljoonaa ihmistä Afganistanissa – maassa kärsitään pahimmasta kuivuudesta vuosikymmeniin

Ulkomaat

Ruokapula uhkaa yli kahta miljoonaa ihmistä Afganistanissa – maassa kärsitään pahimmasta kuivuudesta vuosikymm

kärsitään kuivuudesta, jollaista ei ole nähty maassa vuosikymmeniin. Sen seurauksena miljoonia ihmisiä uhkaa ruokapula, kertoo uutistoimisto AFP.Kuumaa kesää edelsi Afganistanissa kuiva talvi, ja maan vehnäsadon arvellaan jäävän 2,5 miljoonaa tonnia tarvittavaa pienemmäksi. Vehnäsadosta odotetaan huonointa sitten vuoden 2011.Kuivuuden takia jopa yli kaksi miljoonaa ihmistä saattaa kärsiä vakavasta ruokapulasta ja tarvita kansainvälistä humanitääristä apua seuraavan puolen vuoden aikana, YK varoittaa.tuhannet maanviljelijät ovat jättäneet kotinsa ja muuttaneet perheineen kaupunkeihin pärjätäkseen. YK:n arvion mukaan yli 70 000 ihmistä on joutunut siirtymään maaseudulta kaupunkialueille kuivuuden takia.Lisäksi kymmeniä tuhansia lampaita ja vuohia on kuollut kuivuuden takia.Maatalous on Afganistanin talouden selkäranka, ja kuivuus uhkaa miljoonien maanviljelijöiden toimeentuloa. YK:n mukaan maatalous työllistää kuivuudesta kärsivillä alueilla lähes 15 miljoonaa ihmistä.