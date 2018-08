Ulkomaat

Sureva miekkavalas päästi viimein irti – kuljetti kuollutta poikastaan 17 päivän aikana yli 1 600 kilometriä

J35-numerolla

Valastutkijoiden

Surevan

nimetty miekkavalas on jatkanut matkaansa ilman kuollutta poikastaan, tiedotti yhdysvaltalainen valastutkimuskeskus Center for Whale Research lauantaina.Yli kaksi viikkoa poikastaan surenut emovalas nähtiin lauantaina iltapäivällä paikallista aikaa Yhdysvaltain ja Kanadan länsirannikolla.Se oli liikkunut yhdessä lajitoveriensa kanssa, eikä kuollut poikanen ollut enää sen matkassa.mukaan poikanen on vajonnut mereen todennäköisesti Georgiansalmella lähellä Vancouveria, josta ensimmäiset havainnot ilman poikastaan liikkuneesta valaasta tulivat torstaina.Lauantaina tutkimuskeskus vahvisti tiedon, ja totesi J35-valaan suruajan päättyneen.Valastutkijoiden mukaan miekkavalasemo ehti kuljettaa kuollutta poikastaan yli 1 600 kilometrin matkan. Poikasen ruumis kulki sen mukana ainakin 17 päivää.”Sen suruaika on nyt ohitse ja sen käytös oli erittäin eloisaa”, tiedotteessa kerrotaan.Alun perin tutkijat olivat olleet huolissaan valaan hyvinvoinnista, sillä se ei ollut suruaikanaan juurikaan syönyt.Tiedotteen mukaan emovalas oli kuitenkin viikonloppuna nähty hyvässä fyysisessä kunnossa ja ”tarmokkaasti jahdanneen lohiparvea” kolmen miekkavalaan ryhmässä lähellä tutkimuskeskuksen aluetta. Miekkavalaista oli myös otettu kuvia tutkimuskeskuksen sivulle.miekkavalaan matkaa on seurattu eri puolilla maailmaa, sillä Yhdysvaltain ja Kanadan länsirannikolla miekkavalaiden syntyvyys on laskenut merkittävästi.Lisäksi tutkijoiden mukaan J35-tunnistenumerolla nimetyn miekkavalaan suruaika on ollut poikkeuksellisen pitkä.HS kertoi tapauksesta ensimmäisen kerran toissa viikolla, jolloin kerrottiin kuolleen poikasen olleen ensimmäinen laumaan syntynyt poikanen viimeisten kolmen vuoden aikana. Syynä heikkoon syntyvyyteen on ravinnonpuute.Poikanen oli tiettävästi syntynyt 24. heinäkuuta ja kuollut pian tämän jälkeen.