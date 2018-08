Turkin ja USA:n välit ovat hyytyneet, ja yksi syy on pidätetty amerikkalaispastori – Kuka on Andrew Brunson, ja miksi hän on poliittinen pelinappula? Nato-maiden suhteita hiertäää Fethullah Gülen, jota on syytetty vuoden 2016 vallankaappausyrityksestä, ja Andrew Brunson, jonka Turkki väittää sympatiseeraavan Gülenin yrityksiä. Yli 20 vuotta Turkissa asunut pastori on kiistänyt terrorismi- ja vakoilusyytökset.