Laivaliikenteen päästöt kasvavat hurjaa vauhtia – yksi risteilyalus voi päästää saman verran kuin sadattuhannet autot

Ulkomaat

Laivaliikenteen päästöt kasvavat hurjaa vauhtia – yksi risteilyalus voi päästää saman verran kuin sadattuhanne

Laivanvalmistaja

Laivaliikenteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nesteytetty

EU:n

Mitä

Itämerta