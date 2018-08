Tutkijat löysivät aiemmin tuntemattoman lentoliskon – 200 miljoonaa vuotta sitten eläneellä pterosauruksella oli hämmästyttävä purukalusto

Ulkomaat

Tutkijat löysivät aiemmin tuntemattoman lentoliskon – 200 miljoonaa vuotta sitten eläneellä pterosauruksella o

Tutkijat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Taivaallisesta tuulesta”

kertoivat maanantaina löytäneensä ennestään tuntemattoman pterosauruksen, lentoliskon, joka eli yli 200 miljoonaa vuotta sitten. Asiasta kertoi muun muassa uutistoimisto AFP.Vastikään löydetyn lentoliskolajin jäljille päästiin, kun sen jäänteitä löytyi Utahin koillisosasta Yhdysvalloista. Lentoliskolla oli 1,5-metrinen siipien kärkiväli, mutta varsin vaikuttavan ilmestyksen siitä teki purukalusto. Lentoliskolla oli 112 hammasta, joihin lukeutui sen kuonosta pilkistävät, torahampaita muistuttavat piikit.Ulkonevasta alaleuasta on päätelty, että lentoliskolla oli pelikaanimainen pussukka, jolla sen arvelleen hamunneen kurkkuunsa kalaa ja pieniä matelijoita.Tämä caelestiventus hanseni, eli vapaasti käännettynä ”taivaallinen tuuli” eleli noin 51 miljoonaa vuotta kestäneellä triaskaudella, josta on säilynyt vain kolmisenkymmentä lentoliskon jäännöstä. Nyt löydetyn lentoliskon jäännökset saattavat olla koskaan löydetyistä parhaiten säilyneet. Se, mitä lentoliskosta on jäljellä, on yhä koteloituneena hiekkakiven sisään. Tutkijat ovat kuitenkin tehneet siitä tarkkoja 3d-malleja.on säilynyt luita ja hampaita, jopa koko pääkallo. Tutkijat kertoivat lentoliskon ruumiinrakenteen soveltuneen lentämiseen erinomaisesti. Lisäksi suurista silmäkuopista on päätelty, että se näki mainiosti. Kun se ei liidellyt taivaalla saalistamassa, se käyskenteli neljällä jalallaan taitettuaan siipensä.Tämän lentoliskon jäännökset löydettiin keitaalta, jota ympäröi kahden miljoonan neliökilometrin kokoinen hiekka-aavikko. Keitaan kuivuessa monet sen houkuttelemat lajit kuolivat. Tutkijoiden mielestä paikka onkin oivallinen osoitus ilmastonmuutoksen aiheuttamasta paikallistuhosta – alueelta on löydetty yli 18 000 luuta ja muuta jäännöstä monista lajeista.Lentoliskot eivät olleet dinosauruksia eivätkä lintuja. Caelestiventus hanseni ei ole löydetyistä lentoliskoista suurin, mutta sen arvellaan olleen aavikko-oloissa eläneistä aikakautensa suurimpia.