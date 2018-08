Ulkomaat

Mies törmäsi autolla ajoesteisiin parlamentin edustalla Lontoossa – ainakin kaksi jalankulkijaa loukkaantunut

Lontoossa

Reutersin

Paikan

Paikan päältä videota on kuvannut esimerkiksi Euronewsin ja NBC Newsin Britannian kirjeenvaihtaja:Poliisitoimi tiedotti ensimmäisen kerran tapahtuneesta pian autotörmäyksen jälkeen Twitterissä:Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan useita lähikatuja on suljettu liikenteeltä.Lisäksi Westminsterin metroasema on suljettu.Uutinen päivittyy.

ainakin kaksi jalankulkijaa on loukkaantunut Westminsterin palatsin eli parlamenttitalon luona, kun mies törmäsi autolla ajoesteeseen, kertoo uutistoimisto Reuters. Tapaus sattui puoli kahdeksan aikaan aamulla paikallista aikaa.Autoa ajanut mies otettiin kiinni. Sosiaalisessa mediassa levinneen kuvamateriaalin mukaan paikalla oli aseistettujen poliisien ryhmä, joka piiritti hopean värisen auton.Suur-Lontoon poliisitoimen tietojen mukaan kukaan loukkaantuneista ei ole tiettävästi hengenvaarassa. Ambulanssihenkilökunta oli hoitanut tapahtumapaikalla kahta törmäyksessä loukkaantunutta, mutta heidän vammansa eivät olleet vakavia. Heidät on myös viety sairaalaan.mukaan poliisi ei pysty vielä tässä vaiheessa sanomaan, onko törmäyksessä kyse esimerkiksi terrorismista vai jostain muusta. Scotland Yard eli Suur-Lontoon poliisitoimen päämaja kertoo kuitenkin törmäyksen tutkinnan olevan poliisin terrorismin vastaisella yksiköllä."Yritämme yhä saada palasia paikalleen [tutkinnassa]", poliisin edustaja kertoi Reutersille.Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan useita lähikatuja on suljettu liikenteeltä.Lisäksi Westminsterin metroasema on suljettu.Uutinen päivittyy.