Miksi katolisesta kirkosta paljastuu toistuvasti lasten hyväksikäyttöä? Tutkijat selittävät asiaa muun muassa pappien poikkeuksellisella valta-asemalla

Ulkomaat

Miksi katolisesta kirkosta paljastuu toistuvasti lasten hyväksikäyttöä? Tutkijat selittävät asiaa muun muassa

Katolisen

Yksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

John Jay Collegen

Moni

Akateemikko ja

Vatikaani

Ongelmien

Pennsylvanian yleinen syyttäjä Josh Shapiro kertoo alla olevalla videolla, miten papit perustelivat hyväksikäytön lapsille. Video sisältää kuvausta seksuaalisesta hyväksikäytöstä