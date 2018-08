Asejoukot hyökkäävät Afganistanissa nyt oppilaita vastaan – ”Olen nähnyt koulussa asioita, joita ei uskoisi näkevänsä edes taistelukentällä”

Ulkomaat

Asejoukot hyökkäävät Afganistanissa nyt oppilaita vastaan – ”Olen nähnyt koulussa asioita, joita ei uskoisi nä

Kulunut

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kouluja

Taleban

Pitkin

Vänrikki

Afganistanin

Korjaus kello 15.28: Isku tiedustelupalvelun koulutuskeskukseen tehtiin torstaina, ei keskiviikkona, ja isku kouluun keskiviikkona, ei tiistaina.