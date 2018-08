Ulkomaat

Suomalaisten suosikki­lomakohde Phuket yrittää siivota paratiisi­rantojaan muovi­roskasta – Rannalta löytyi tu

Peking

Suomalaistenkin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hotellit ovat

Thaimaan

Myös

Osassa