Ulkomaat

Tukholmasta Berliiniin matkalla ollut bussi joutui vakavaan onnettomuuteen – Useita ihmisiä on loukkaantunut

Juuri nyt

Useita ihmisiä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/Polizei_PP_ROS/status/1030346507109773312