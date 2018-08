Ulkomaat

Tulvat jatkavat Intian Keralan piinaamista – kuolleita on yli 150 ja yli 200 000 ihmistä on evakuoitu

164 ihmistä on kuollut Etelä-Intiassa Keralassa sattuneissa monsuunitulvissa, kertoo uutistoimisto Reuters.Paikallisten viranomaisten mukaan lisäksi yli 200 000 ihmistä on joutunut pakenemaan tulvia pois kodeistaan. Paenneita varten on perustettu yli 1 500 väliaikaisleiriä.ovat piinanneet Keralan osavaltiota viikkojen ajan. Kuluvan monsuunikauden rankkasateet ovat olleet alueella poikkeuksellisen kovia, ja sadat kylät ovat joutuneet tulvan peittämiksi. Reutersin mukaan käynnissä olevat tulvat olisivat Keralan pahimmat tulvat viimeiseen sataan vuoteen. Rankimmat tulvat alkoivat yhdeksän päivää sitten.Tulvien takia yli 10 000 kilometriä teitä on vaurioitunut ja tuhansia koteja on tuhoutunut, uutistoimisto AFP kertoi aiemmin tällä viikolla.Myös lentoliikenne alueella on jouduttu pysäyttämään, koska Kochin kansainvälinen lentokenttä tulvii. Viranomaisten mukaan lentokenttä pysyy kovien sateiden ja tulvien takia suljettuna ensi viikkoon asti.arvelevat uhrien lukumäärän todennäköisesti vielä nousevan.Keralassa asuu noin 33 miljoonaa ihmistä. Rannoistaan tunnettu osavaltio on suosittu turistikohde.