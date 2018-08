Ulkomaat

”Miten te suomalaiset oikein selviätte hankalan luonteenne kanssa?”– Kiinalaiset rakastuivat sosiaalisesti köm

Tiedättekö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pekingin

Jyri Lintunen

Matin? Juuri nyt hän saattaa olla Kiinan tunnetuin suomalainen.Matti on Väinämöisen lakkiin pukeutunut ujo mies, joka jäätyy sosiaalisissa tilanteissa ja välttelee viimeiseen saakka tuntemattomien kohtaamista.Matin mielestä bussi on täynnä, kun jokaisessa penkkiparissa istuu jo joku. Hän ei tykkää istua viereen.”Henkinen suomalaisuus” on ollut Kiinassa jonkinlainen kesähitti.Karoliina Korhosen Finnish Nightmares -sarjakuvakirja julkaistiin kiinaksi kesäkuussa. Heinäkuussa siitä tuli someilmiö, joka on vain voimistunut elokuun edetessä.Kiinassa on jo satojatuhansia nuoria, jotka ovat somessa ilmaisseet olevansa #JingFen eli sielultaan suomalaisia. Jingfen on ilmiön myötä syntynyt uudissana.Miksi suomalaisuus puhuttelee?suurlähetystössä työskentelevä lehdistövirkamies Jyri Lintunen on saanut avata suomalaisten introverttiutta jo useammalle kiinalaismedialle. Matista ovat kirjoittaneet myös esimerkiksi The Guar­dian ja New York Times sekä lukuisa joukko muita kansainvälisiä lehtiä.Lintunen kertoo, että aivan kaikille kiinalaisille ei taida olla kristallinkirkasta, että kyse on kärjistyksestä. Lintuselta on kysytty, miten te suomalaiset oikein selviätte hankalan luonteenne kanssa. Mistä tietää, milloin suomalainen on innostunut?Lintunen kertoo pitäneensä sulkeutuneen kansan mainetta yllä parhaansa mukaan. Ennen erästä tv-haastattelua hän yritti vitsailla Matin hengessä, että toivottavasti hän ei jännitä ja punastele liikaa.Toimittaja ei ymmärtänyt sitä huumoriksi vaan antoi ihan tosissaan vinkkejä rentoutumiseen.”Sitten hän kertoi, ettei itsekään tykkää mennä puolituttujen kollegoiden kanssa samaan hissiin.”Matti-huumori on hauskaa, koska se on pääosin totta, Lintunen sanoo, ja on helppo olla samaa mieltä.Ilmiö on jo uinut suomalaisperheemme arkeen Pekingissä. Puolisoni työpaikalla kiinalaiset kollegat kiusoittelevat, koska hänellä ei ole tapana puhua eikä ilmehtiä turhanpäiten. Meillä on toimistossa oikea suomalainen, he iloitsevat.uskoo, että Suomi-ilmiö uppoaa erityisesti nuoriin kiinalaisiin, koska heistä moni kaipaisi enemmän henkistä ja fyysistä tilaa. Kiinassa Suomen kokoisella alueella voi asua jopa 200 miljoonaa ihmistä.Lintusen teoria on, että Matissa on jotain samaa kuin formulakuljettaja Kimi Räikkösessä. Myös hän on Kiinassa käsittämättömän suosittu, eikä kukaan oikein tiedä miksi.On arvailtu, että Räikköstä arvostetaan, koska hän ei selittele tai vieritä syitä muiden niskoille.Lintusen työtä on Suomibrändin luominen Kiinassa. Kimi ja Matti ovat olleet erinomaista PR:ää.”Harmi, etteivät kiinalaiset ole innostuneita mäkihypystä. Janne Ahosellekin voisi olla täällä kysyntää.”Kirjoittaja on HS:n Pekingin-kirjeenvaihtaja