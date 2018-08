Ulkomaat

Lagle Parek oli isänsä teloituksen aikaan vasta vauva, ja seitsemän­vuotiaana hänet vietiin eläin­vaunussa Sip

Tallinna

Kapt. Karl Parek 1903–1941.

Karl

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pare

k

Kahden

Vuonna

Parekille

Suurimman