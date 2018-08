Ulkomaat

Pernarutto on tappanut yli 50 eläintä Ranskassa – tapaus on pahin 20 vuoteen

Yli

Bacillus anthracis

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tähän

Pernarutto

50 lehmää, lammasta ja hevosta on kuollut pernaruttoon Ranskassa. Kyseessä on pahin pernaruttotapaus Ranskassa 20 vuoteen.Kaakkois-Ranskan Alpeilla sijaitsevan Hautes-Alpesin departementin viranomaisten mukaan kesäkuussa alkanut pernaruttovitsaus on levinnyt jo 28 maatilalle.Ensimmäinen tapaus havaittiin Montgardinissa, missä kuusi lehmää löytyi kuolleena kesäkuun 28. päivänä. Sieltä tauti on levinnyt 12 muuhun kylään.-bakteerin aiheuttama pernarutto leviää bakteerin muodostamista itiöistä, jotka voivat uinua esimerkiksi maaperässä tai kuolleiden eläinten ruhoissa jopa vuosikymmeniä.Pernaruttoa voi hoitaa antibiooteilla, ja sitä vastaan on olemassa rokote. Ranskalaiset eläinlääkärit ovat joutuneet silti kamppailemaan taudin kanssa, koska espanjalainen rokotteita valmistava laboratorio on ollut suljettuna elokuussa kesäloman takia, ja rokotteet uhkaavat loppua kesken.Nyt viranomaiset keskustelevat muiden eurooppalaisten maiden kanssa heidän rokotevarastoistaan.Maatilat, joilta on löytynyt pernaruttoa, ovat tuotantokiellossa ainakin 21 päivän ajan. Sinä aikana maatiloja desinfioidaan, ja eläimillä on aikaa rakentaa vastustuskykyä pernaruttoa aiheuttavaa bakteeria vastaan.Kaikki tänä aikana tuotettu maito pastöroidaan ja tuhotaan.mennessä Ranskassa ei ole havaintoja ihmiseen levinneestä tartunnasta.Viranomaisten mukaan 103 ihmistä Hautes-Alpesin alueella on tunnistettu riskiryhmään kuuluviksi, koska he ovat olleet tekemisissä tartunnan saaneiden eläinten kanssa. Viranomaisten mukaan puolet heistä on saanut tartuntaa ehkäisevää antibioottia.Pernarutto ei voi tarttua ihmisestä toiseen. Ihminen saa yleensä tartunnan sairaasta eläimestä tai niistä peräisin olevista tuotteista.Ihokosketuksen kautta saatu pernaruttotartunta on ihmisellä harvoin tappava, mutta hengitysteitse tai mahasuolikanavan kautta saatu tartunta johtaa usein kuolemaan.Pernaruttoa aiheuttava bakteeri tuottaa voimakasta myrkkyä, jota on käytetty biologisena aseena. Kenties kuuluisin pernaruttohyökkäys tapahtui vuonna 2001 Yhdysvalloissa syyskuun 11. terrori-iskujen jälkeen. Viisi ihmistä kuoli ja 17 sairastui postitse levitetyn pernaruttoa sisältävän jauheen takia.on nykyisin harvinainen, mutta ei kadonnut tauti. Ranskassa pernaruttoa ilmenee erityisesti kuumina kesinä kovien vesisateiden jälkeen.Edellisen kerran pernarutto levisi vakavalla tavalla Ranskassa vuonna 2008. Silloin pernaruttoa löytyi 23 maatilalta itä-Ranskassa.