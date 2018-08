Kirjeenvaihtajan kommentti: Oikeustaju on koetuksella yksityistämisien takia Britanniassa – Vankila on rappiolla, junat eivät kulje ja vesi maksaa maltaita Yksityistäminen on jatkunut Britanniassa jo vuosikymmenet, mutta kansan tukea tuloksille ei ole, kirjoittaa Lontoon-kirjeenvaihtaja Annamari Sipilä.