Ulkomaat

Yli miljoona ihmistä pakkautui hätä­leireille Intian Keralassa – Kuvat kertovat, miten ihmiset taistelevat vuo

Intian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuhojen todellinen

Herra K. G. Pillai

Keralan osavaltio

Tällä viikolla

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-45242793

Monsuunisateiden