Yhdysvaltain vangit ryhtyvät lakkoon, joka saattaa tyrehdyttää miljardibisneksen – vankien mielestä rangaistuslaitoksissa orjuutetaan ja poljetaan oikeuksia

Ulkomaat

Yhdysvaltain vangit ryhtyvät lakkoon, joka saattaa tyrehdyttää miljardibisneksen – vankien mielestä rangaistus

Ei siivousta.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Vankeja kohdellaan kuin eläimiä.”

Lakon järjestäjät

Yhdysvalloissa

Lakkoon

Yhdysvalloissa

Tiistaina