Niinistö ja Putin pitävät lehdistötilaisuutta Sotšissa – HS seuraa paikan päällä, suora lähetys juuri nyt

Tässä HS:n ulkomaantoimittaja Pekka Hakala, presidenttien lehdistötilaisuus on tähän mennessä parikymmentä minuuttia myöhässä luvatusta. Itse presidenttien tapaaminen alkoi puolisen tuntia ilmoitettua myöhemmin. Aikataulujen venyttely on osa presidenttien tapaamisten näytelmää, ja Putin on tehnyt myöhästelyistään tavaramerkin. Niinistö seurueineen oli Sotšissa jo tiistai-iltana.